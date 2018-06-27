Сбербанк без разрешения использовал товарный знак ФИФА

Об этом пишет газета «Ведомости». Без согласования с правообладателем – Международной федерацией футбола – банк упомянул в своей рекламе чемпионат мира. Представители ФИФА потребовали устранить нарушение. В Сбербанке изданию сказали, что приняли во внимание все замечания и работают над этим.