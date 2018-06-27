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03:05, 27 июня 2018

Сбербанк без разрешения использовал товарный знак ФИФА

Об этом пишет газета «Ведомости». Без согласования с правообладателем – Международной федерацией футбола – банк упомянул в своей рекламе чемпионат мира. Представители ФИФА потребовали устранить нарушение. В Сбербанке изданию сказали, что приняли во внимание все замечания и работают над этим.

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niknik 27 июня 2018 | 03:41

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