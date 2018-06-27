Водитель, насмерть сбивший беременную женщину в Москве, не справился с управлением, заявляют в МВД
Версию ведомства приводит агентство РИА Новости. Тем временем подозреваемого — сотрудника университета «Синергия» Михаила Исханова — уволили с работы. В образовательном учреждении заявили, что он не преподавал в университете, а числился сотрудником департамента регионального развития, сообщает телеканал «Дождь». Исханов вину не признаёт. Его адвокат сказал «Дождю», что аварию спровоцировал другой водитель, который скрылся с места ДТП. Авария произошла 18 июня. Супруг погибшей рассказал, что его жену сбили на тротуаре. Ещё одна женщина после аварии оказалась в реанимации, напоминает РИА Новости.
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zapadnay 27 июня 2018 | 04:00
Какое это имеет значение: справился-не справился? Автомобиль, которым он управлял, сбил человека насмерть. По этому виду преступления есть статья УК, по ней и должен отвечать.