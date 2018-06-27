Наталья Поклонская посетила в симферопольской колонии украинца Андрея Захтея
Депутат Госдумы выступила инициатором этой встречи, для осуждённого её визит стал неожиданностью, сообщает сайт «Медиазона». Поклонская спрашивала заключённого о его отношении к происходящему между Украиной и Россией и интересовалась состоянием здоровья, а также визитами родственников. Захтея обвинили в подготовке терактов в Крыму. В феврале его приговорили к шести с половиной годам строго режима.
Комментарии2
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gригорьич 27 июня 2018 | 03:28
Удивительная дрянь эта Поклонская
vinning7 27 июня 2018 | 03:39
Прститутка, может хотела отдаться ?