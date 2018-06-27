Легендарного Диего Марадону экстренно госпитализировали в Петербурге

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Фонтанка» и целый ряд зарубежных СМИ. После матча сборных Аргентины и Нигерии 57-летнему аргентинскому футболисту стало плохо в VIP-ложе, его доставили в больницу. По одним данным, у Марадоны поднялось давление, по другим – он был пьян, пишет Фонтанка. Спорт-Экспресс приводит версию о высоком давлении и отмечает, что сейчас с Марадоной всё в порядке. Ещё во время матча он привлёк к себе внимание бурным поведением на трибунах. Бывший футболист кричал, танцевал и показывал средние пальцы. Сборная Аргентины с трудом пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, победив команду Нигерии 2:1.