В Ростове-на-Дону, принимающем ЧМ по футболу, эвакуированы гости и персонал 11 отелей

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает местный сайт 1Rnd.ru Согласно этим данным, поводом для эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. Пока ничего подозрительного полицейские не нашли. По данным агентства Рейтер, всего в Ростове-на-Дону эвакуировали 16 объектов, в том числе отель «Топос».