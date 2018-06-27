В Ростове-на-Дону, принимающем ЧМ по футболу, эвакуированы гости и персонал 11 отелей
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает местный сайт 1Rnd.ru Согласно этим данным, поводом для эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. Пока ничего подозрительного полицейские не нашли. По данным агентства Рейтер, всего в Ростове-на-Дону эвакуировали 16 объектов, в том числе отель «Топос».
Комментарии2
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akustik57 27 июня 2018 | 02:03
Вот уже дешёвые понты ботоксные ! Решил англичан попугать ? Действительно ДЕРЬМО ! Позорит россиян вот такое вот ... два вершка от горшка ! Будут ему и процедуры по амнистии и суды по правилам чести и совести ! Что опять сахар завезли в мешках и не в тот подъезд ?
tom_tom 27 июня 2018 | 02:03
Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины.
- Бухает, торчит, курит наплевав на всех, матерится и фигуры разные пальцами создает.
Пора давать российское гражданство - клиент уже подходит по всем показателям!