Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг не исключает своего участия в следующих выборах президента США

О том, что он рассматривает такую возможность, сообщили источники CBS. Телекомпания отмечает, что в 2016 году один из самых богатых людей мира Блумберг задумывался об участии в президентских выборах в качестве независимого кандидата. Теперь же он может пойти на выборы от Демократической партии.