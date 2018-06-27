Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг не исключает своего участия в следующих выборах президента США
О том, что он рассматривает такую возможность, сообщили источники CBS. Телекомпания отмечает, что в 2016 году один из самых богатых людей мира Блумберг задумывался об участии в президентских выборах в качестве независимого кандидата. Теперь же он может пойти на выборы от Демократической партии.
Комментарии3
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zemljanka 27 июня 2018 | 01:49
Успеха.
thesonhuman 27 июня 2018 | 02:04
Это был бы самый толковый президент из всех последних.
feodorov 27 июня 2018 | 02:06
За осликов или слоников?