Встреча президентов России и США может пройти в Хельсинки, утверждает источник издания Politico

По его словам, окончательное решение не принято, однако это наиболее вероятный вариант. О том, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в столице Финляндии, рассказал и источник агентства Рейтер. Ранее австрийские СМИ сообщили, что лидеры, по всей вероятности, проведут переговоры в Вене 15 июля. Сообщалось, что подготовка к этой встрече уже идёт. Официально Москва и Вашингтон не сообщали о деталях предстоящей встречи.