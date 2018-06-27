Режиссёр Константин Богомолов уходит из МХТ им. Чехова

Эту информацию интернет-изданию «Медуза» подтвердили в пресс-службе театра. Как сказал источник телеканала «Дождь», новое руководство решило не продлевать контракт из-за эстетических разногласий. Сам режиссёр и помощник художественного руководителя лишь сказал, что в ближайшие сезоны его постановок в Московском художественном театре не будет. О своих планах он намерен рассказать в сентябре.

Константин Богомолов ставит спектакли в МХТ имени Чехова с 2012 года. Несколько лет назад он объявлял об уходе из-за разногласий, связанных с постановкой «Карамазовы». Позже режиссёр продолжил сотрудничество с театром. В марте у МХТ имени Чехова появился новый художественный руководитель. После смерти Олега Табакова должность получил режиссёр Сергей Женовач.