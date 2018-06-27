Более 17% мужчин и около 7% женщин в России не будут доживать до нового пенсионного возраста
Такие расчёты представил Институт демографии Высшей школы экономики. Эксперты опирались на статистику, пишет РБК. Издание напоминает, что пенсионный возраст собираются повышать в стране постепенно, в итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63. Как отмечают аналитики, шансы дожить до этого события с каждым годом во время переходного периода будут падать.
Комментарии11
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alexisgross_062018 27 июня 2018 | 01:18
Это тупо означает, что до пенсии дотянет на 17% меньше и пригожинских долбоклювов ;))
danko1 27 июня 2018 | 01:29
alexisgross_062018: Да сейчас при существующем пенсионном возрасте более трети мужчин не доживают до пенсионного возраста.
Лживая статистика, к тому же данные взяты по самым оптимистичным прогнозам.
zemljanka 27 июня 2018 | 01:24
Живите долго и счастливо. Назло гэбэшной саранче.
Барнард советовал плавание, велосипед, ходьбу.
tks 27 июня 2018 | 01:31
zemljanka: У деда Щукаря индивидуально подобранная щадящая методика: амфоры, батискаф, бункер.
malanoff 27 июня 2018 | 01:46
zemljanka: Даже Марадона попал в больницу , наверное узнав об этом.
orein51 27 июня 2018 | 01:27
если даже эта заниженная оценка верна, начальники съэкономят до хрена капусты на свои чудесные нужды...
tks 27 июня 2018 | 01:28
"Рубают лес по-путински, а щепки...
А щепки во все стороны летят!"
j_partizan 27 июня 2018 | 01:36
Унылая страна.
malanoff 27 июня 2018 | 01:48
j_partizan: "Унылая страна."
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? Нет , наоборот очень даже веселая Путия.
oldfashy 27 июня 2018 | 02:12
j_partizan: унылая страна, очей очарованье прекрасна мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увяданье, ну умрете до пенсии и будьте счастливы, без домов престарелых, горшков и памперсов. Кому нужна эта старость. Работать надо, пока ноги носят.
malanoff 27 июня 2018 | 01:43
Это вранье . От одной только новости об этом думается уже умерло 17 % мужчин и 7 % женщин.