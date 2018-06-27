В Ростове-на-Дону полиция эвакуировала людей из отеля, предназначенного для гостей чемпионата мира по футболу

Об этом со ссылкой на сотрудников гостиницы сообщает агентство Рейтер. По словам очевидцев, поводом для эвакуации стало сообщение о заложенной бомбе. Речь идёт о гостинице «Топос». Ни одна из команд-участниц первенства, как отмечает агентство, там не живёт.