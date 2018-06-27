В Ростове-на-Дону полиция эвакуировала людей из отеля, предназначенного для гостей чемпионата мира по футболу
Об этом со ссылкой на сотрудников гостиницы сообщает агентство Рейтер. По словам очевидцев, поводом для эвакуации стало сообщение о заложенной бомбе. Речь идёт о гостинице «Топос». Ни одна из команд-участниц первенства, как отмечает агентство, там не живёт.
Комментарии1
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akustik57 27 июня 2018 | 01:58
Вот уже дешёвые понты ботоксные ! Решил англичан попугать ? Действительно ДЕРЬМО !