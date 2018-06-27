Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Команда обыграла соперников из Нигерии. Встреча в Петербурге завершилась со счётом 2:1. В этом матче свой первый гол на турнире забил нападающий аргентинцев Лионель Месси – он признан лучшим игроком встречи.
Ранее в 1/8 финала вышла сборная Хорватии, которая обыграла команду Исландии с таким же счётом – 2:1.
Комментарии1
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thesonhuman 27 июня 2018 | 01:58
В этом чемпионате все сильные команды, нельзя предугадать никакую игру. Даже сильным командам потребовалось ещё везение чтобы выйти в 1/8 финала.