Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Команда обыграла соперников из Нигерии. Встреча в Петербурге завершилась со счётом 2:1. В этом матче свой первый гол на турнире забил нападающий аргентинцев Лионель Месси – он признан лучшим игроком встречи.

Ранее в 1/8 финала вышла сборная Хорватии, которая обыграла команду Исландии с таким же счётом – 2:1.