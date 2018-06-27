Диего Мардона, по некоторым данным, госпитализирован, после матча сборных Аргентины и Нигерии

Об этом пишет Спорт Экспресс. Бывший футболист не смог самостоятельно покинуть VIP-ложу стадиона в Петербурге. Его вывели под руки, сообщает Матч ТВ. По какой причине это произошло, пока неизвестно. В ресторане 57-летнему экс-нападающему сборной Аргентины дали воды, пытаясь привести его в чувства. Затем прибыли врачи.