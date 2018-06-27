Диего Мардона, по некоторым данным, госпитализирован, после матча сборных Аргентины и Нигерии
Об этом пишет Спорт Экспресс. Бывший футболист не смог самостоятельно покинуть VIP-ложу стадиона в Петербурге. Его вывели под руки, сообщает Матч ТВ. По какой причине это произошло, пока неизвестно. В ресторане 57-летнему экс-нападающему сборной Аргентины дали воды, пытаясь привести его в чувства. Затем прибыли врачи.
Комментарии8
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tom_tom 27 июня 2018 | 01:13
Изменение ВВП за 2015-2017 в Африке и РФии
Эфиопия: +31%
Кот-д’Ивуар: +27%
Гвинея: +24.1%
Руанда: +22.4%
Танзания: +21.8%
Сенегал: +21.4%
Кения: +17.4%
Гана: +16%
Уганда: +14.6%
Судан: +14.5%
Камерун: +14%
Конго: +13.2%
Мадагаскар: +11.8%
Россия: -1.2%
salut__521 27 июня 2018 | 01:15
Питерский кокс - дерьмо...
protvik 27 июня 2018 | 01:36
salut__521: мел подсунули из предыдущей партии
j_partizan 27 июня 2018 | 01:49
salut__521:
Почему на ЭМ всегда предполагают плохое?
Может, наоборот, человеку никто не продал тот самый кокс - дерьмо.
satttana_perrrkele 27 июня 2018 | 01:20
Диего опять переобдолбился. Мячепинатель, кретин ну и наркоша - никаких противоречий.
Интересно: своё нюхал или ему, как своему, подогнали из наркоты от посольства РФ в Аргентине?
lager23 27 июня 2018 | 01:21
Обнюхался на приёме у лошади....
tks 27 июня 2018 | 01:22
Передоз, видимо!! Наверное, коксику посольского отведал!! Первачок-с!! Слеза!!
zemljanka 27 июня 2018 | 01:42
Надеюсьг, спасут. Кудесника мяча.