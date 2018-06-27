Режиссер Константин Богомолов уйдет из МХТ имени Чехова

Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на источник; пресс-секретарь театра Мария Малкина подтвердила эту информацию «Медузе». По информации «Дождя», руководство театра решило не продлевать с Богомоловым контракт «из-за эстетических разногласий». После смерти Олега Табакова художественным руководителем театра является Сергей Женовач.