Режиссер Константин Богомолов уйдет из МХТ имени Чехова
Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на источник; пресс-секретарь театра Мария Малкина подтвердила эту информацию «Медузе». По информации «Дождя», руководство театра решило не продлевать с Богомоловым контракт «из-за эстетических разногласий». После смерти Олега Табакова художественным руководителем театра является Сергей Женовач.
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