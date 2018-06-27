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00:00, 27 июня 2018

Россия не поддержала предложение Британии наделять ОЗХО правом определять виновных

Его обсуждали вчера на конференции в Гааге.

Представители России, а также Ирана и Сирии на конференции потребовали провести дискуссию и отложить голосование на 24 часа. Лондон хочет превратить Организацию по запрещению химоружия из технической в прокурорскую. Об этом заявил на конференции глава российской делегации Георгий Каламанов. По мнению замминистра промышленности и торговли это грозит подрывом авторитета ОЗХО и всей конвенции по запрету химоружия. И срывом режима нераспространения. До этого представитель Британии предложил принять проект по расширению полномочий организации. Он даёт право определять виновных в применении химоружия. Глава британского МИДа Борис Джонсон, который специально приехал на конференцию в Гаагу, напомнил о химических атаках в сирийской Думе и британском Солсбери, когда были отравлены неизвестным ядом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Джонсон сказал, что предложение изменить мандат ОЗХО позволит организации определять ответственность за химические атаки. И призвал все страны голосовать против любых других предложений, которые цитата по ТАСС «сделают эту организацию беззубой».

В апреле после сообщений о химической атаке в сирийской Думе США, Великобритания и Франция провели серию ракетных ударов по объектам правительственной армии. Россия утверждает, что атаку инсценировали страны Запада. Выводы Организации по запрещению химоружия пока не опубликованы.

Комментарии

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jblack2 27 июня 2018 | 00:18

Борис, Тереза - чуть по медленнее кони!
Вы ещё за Скрипалей не ответили!..

danko1 27 июня 2018 | 00:24

Какая компания "достойная" у России, которая Путин.
Одни любители хим.оружия.

sokal123 27 июня 2018 | 00:50

Любит стерх отравляющие вещества , ох любит.

davi__koloradov 27 июня 2018 | 00:50

путирашка ведет себя как гопник, "Чтобы я сам себе с пола срок поднял?" (с)

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