Сергей Лавров и Джон Болтон сегодня могут обсудить потенциальную встречу лидеров двух государств
Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сегодня могут обсудить потенциальную встречу лидеров двух государств. Переговоры пройдут в Москве.
Джон Болтон прилетит в Москву после своего визита в Рим и Лондон, где он обсуждал с европейскими властями вопросы национальной безопасности. В российской столице у помощника главы Белого дома другая миссия – проработать детали возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. С российской стороны в консультациях примет участие Сергей Лавров. Увидится ли Болтон с Владимиром Путиным – пока неизвестно.
Слухов вокруг возможной встречи президентов России и США постепенно становится все больше. Австрийские СМИ утверждали, что площадкой для переговоров готовится стать Вена, и даже называли дату события — 15 июля. Правда, в тоже время источники агентства Bloomberg называли более ранние числа проведения саммита. Британская газета The Financial Times, утверждала, что выбор может пасть не на Австрию, а на другую страну.
В середине июня Дональд Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Комментарии6
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patrikk_1 27 июня 2018 | 00:12
Сергей Лавров и Джон Болтон сегодня могут обсудить потенциальную встречу лидеров двух государств...
Разделим бывшую УССР по Днепру?
fig__vvam 27 июня 2018 | 00:29
patrikk_1: Мне нравится формулировка:
МОГУТ ОБСУДИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ.
Крайне забавно как вове хочется встретиться с Трампом.
lfbabe 27 июня 2018 | 00:14
Как бы они только в Рейкьявике не встретились....
pulalala 27 июня 2018 | 00:19
Шото Дональд зачастил к изгоям.
То Ын, то пут-Ын.
Надеется очеловечить?
recobra 27 июня 2018 | 00:27
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных"
https://www.change.org/p/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
agamasat 27 июня 2018 | 00:36
Джон Болтон:
- Сахар - белый.
Лавров:
- Какой же он белый? Он - коричневый.