На чемпионате мира по футболу сборная Нигерии проиграла 1:2 Аргентине

Игра состоялась в Петербурге. Параллельный матч в Ростове-на-Дону между сборными Исландии и Хорватии завершился с таким же счетом поражением исландцев.

Сегодня же на чемпионате мира команда Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0, а Дания и Франция завершили матч с первой на нынешнем чемпионате «нулевой» ничьей.