На чемпионате мира по футболу сборная Нигерии проиграла 1:2 Аргентине
Игра состоялась в Петербурге. Параллельный матч в Ростове-на-Дону между сборными Исландии и Хорватии завершился с таким же счетом поражением исландцев.
Сегодня же на чемпионате мира команда Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0, а Дания и Франция завершили матч с первой на нынешнем чемпионате «нулевой» ничьей.
Комментарии7
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sandro_007 26 июня 2018 | 23:05
Под знойным солнцем Аргентины,
Где небо южное так синэ..
sandro_007 26 июня 2018 | 23:18
Вот, что значит спартаковская школа. Рохо вывел сборную Аргентины в 1/8 финала. Хотелось бы увидеть 15 июля бразильскую самбу вкупе с аргентинским танго, но тут уж как футбольный бог решит.
viktorova 26 июня 2018 | 23:05
Марадона повеселил. В хлам нажрался!
uhovostro 26 июня 2018 | 23:17
viktorova: Перед игрой его даже держал какой-то мужик за торс, чтобы он из ложи не вывалился:)))
zemljanka 26 июня 2018 | 23:07
Шикарный матч. Месси сотворил чудо.
pantera_1 26 июня 2018 | 23:18
Нигерийцы были лучше во 2 тайме (на мой дилетантский взгляд, конечно). Жаль. Я болела за них.
deir_ez_zor 26 июня 2018 | 23:18
Аргентина еле вымучивала победу, а ведь могли и проиграть, если бы судья все же назначил пеналь за игру рукой.