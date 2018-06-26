ЕСПЧ вынес решение по жалобе 13 граждан России
Они утверждали, что долгое время содержались в отделах полиции без оформления протоколов. В общей сложности, суд обязал Россию выплатить заявителям 24 тысячи 600 евро компенсации за 415 часов необоснованного задержания до суда.
Комментарии2
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captainobvious 26 июня 2018 | 23:06
ну вот же! а вы тут говорили, что Навальный не держит слово... ))
tks 26 июня 2018 | 23:26
Враги ПутоРоссии!! Подлые наймиты и отщепенцы!! Прихвостни и прихлебатели!! Паршивцы и охвостье!!