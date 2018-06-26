Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться в Хельсинки
Об этом со ссылкой на информированный источник пишет газета «Политико». Ранее в качестве места российско-американского саммита на высшем уровне называлась Вена. Ни в Москве, ни в Вашингтоне эту информацию не комментируют.
Комментарии9
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pravdatut 26 июня 2018 | 23:06
Главное, чтобы приговор был вынесен.
patrikk_1 26 июня 2018 | 23:27
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться в Хельсинки...
Дональд Трамп - изгой, В.Путин должен уклониться от встречи с токсичным президентом США, чтобы не отдаляться от глав Китая и ЕС, и продолжая держаться над схваткой, остаться президентом №1 всего мира.
fresh_breeze 26 июня 2018 | 23:11
Да хоть Хельсинки, хоть Вена, без разницы, лишь бы все поняли, кто тут в роли сена, а кто в роли лошади. )))
honduras_na_colime 26 июня 2018 | 23:14
fresh_breeze: Удило ватное, главное, что весь мир знает, кто из них }{yйло и плешивый карлик.
ukrodupa404 26 июня 2018 | 23:20
honduras_na_colime: Свинорылый ты че развизжалось !? Ты прикрути и начинай скакать под щеневмерлу с портретом петьки - бандеры ,можешь еще кричать что Крым - хохлятский !
honduras_na_colime 26 июня 2018 | 23:25
ukrodupa404: Видишь ли, Дупа, с отжатым Путирашкой Крымом согласны только 6 из 200-т стран мира.
И это такие говнотерритории, что даже такой опущенный алкаш как ты, задолбался бы там жить.
Что до портретов вождей - не надо свой геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
Ты китайский вообще учишь, кацавафел?
Смотри, а то поздно будет.
lager23 26 июня 2018 | 23:15
Когда же Володю допустят к Трампу, он же был "наш", пили за него шампанское и некоторые путерастки выпрыгивали из трусов при его избрании, а он как морковка для осла болтается перед носом и не достать..... у Вовы, аж,губы трясутся!
pedro_juares 26 июня 2018 | 23:20
госпади, да встреттесь уже! предайтесь утехам.
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 23:25
Для чего нацдилер изо всех сил пытается встретиться с Трампом?
Видимо, ему обидно до слёз, что Трамп встретился не только с Порошенко, но и с толсторожим кээндээровцем, а его проигнорировал?