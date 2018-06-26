17 штатов и округ Колумбия подали судебный иск против администрации Трампа
Поводом стала проводимая политика разделения семей нелегальных мигрантов на границе. Как передает Reuters, истцы считают «иллюзорным» указ президента от 20 июня, который нацелен на приостановку разделения семей мигрантов.
Комментарии6
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jetsam 26 июня 2018 | 23:05
бум мерить кто круче?
а у нас 1700000 НЕ подали!
и 86% не подадут. сдохнут, но не подадут...
мы круче!
вот что кора дуба с марганцовкой на подорожнике делает!!!!!!!!!!
timber_head 26 июня 2018 | 23:33
jetsam: Марганцовка нынче препарат запрещенный к открытой продаже. Не дай бог что... Как ещё спички не запретили и пистоны. Прикиньте, какую бомбу можно сделать если из пистоны расковырять! И скажите спасибо, что не запретили йод и нашатырный спирт. Они, если знать химию, тоже взрывоопасны при взаимодействии.
lion64__2 26 июня 2018 | 23:06
Если мигранты нелегальные, то их надо выдворять обратно, откуда явились.
liquidsky__ 26 июня 2018 | 23:06
То есть они за разделение?
kondrakr 26 июня 2018 | 23:19
liquidsky__: Нет, они считают, что наличие малолетних детей даёт гуманитарный иммунитет против любых видов ограничения свободы родителей вне зависимости от остальных обстоятельств.
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 23:29
В общем, гуманностью незаконную миграцию не остановить.
Да и без гуманности тоже.
До такой степени притягательна Америка.
Впрочем, находятся и такие американцы, которые переезжают жить в страну победившего суверенного путинизма.