ВС США поддержал указ Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких, преимущественно мусульманских стран

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких, преимущественно мусульманских стран. Как передает Рейтер, пятеро из девяти судей поддержали указ президента, они считают, что противники указа не смогли доказать, что запрет нарушает американское законодательство и первую поправку к конституции. Первая версия указа была подписана Трампом в январе, но была отменена федеральным судьей. Вторая версия также была судом заблокирована. В декабре Верховный суд поддержал третью версию указа, а в мае администрация США стала придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к мигрантам.