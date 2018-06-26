ВС США поддержал указ Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких, преимущественно мусульманских стран
Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких, преимущественно мусульманских стран. Как передает Рейтер, пятеро из девяти судей поддержали указ президента, они считают, что противники указа не смогли доказать, что запрет нарушает американское законодательство и первую поправку к конституции. Первая версия указа была подписана Трампом в январе, но была отменена федеральным судьей. Вторая версия также была судом заблокирована. В декабре Верховный суд поддержал третью версию указа, а в мае администрация США стала придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к мигрантам.
Комментарии3
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i_c_e 26 июня 2018 | 23:21
С моей точки зрения Трамп — м...к. Примерно как наш. Хорошо что он страной, в отличии от нашего, не правит.
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 23:22
Исламистские страны являются врагами мировой цивилизации.
И запускать потенциальных исламистских террористов в свою страну не следует.
kisa2000 26 июня 2018 | 23:29
Трамп, постепенно, делает, что обещал, но не так быстро, как хотелось бы.