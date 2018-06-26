НАТО приняла новую стратегию ВВС Альянса

Она позволит им действовать в любых районах и условиях. Как говорится в заявлении пресс-службы НАТО, военно-воздушные силы организации должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств. Стратегия НАТО подразумевает, что ВВС должны вести боевые действия, в том числе в сильно перегруженном и защищенном воздушном пространстве.