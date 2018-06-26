НАТО приняла новую стратегию ВВС Альянса
Она позволит им действовать в любых районах и условиях. Как говорится в заявлении пресс-службы НАТО, военно-воздушные силы организации должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств. Стратегия НАТО подразумевает, что ВВС должны вести боевые действия, в том числе в сильно перегруженном и защищенном воздушном пространстве.
Комментарии12
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captainobvious 26 июня 2018 | 23:04
должны вести боевые действия, в том числе в сильно перегруженном и защищенном воздушном пространстве
в районе Домодедово что-ли?
honduras_na_colime 26 июня 2018 | 23:07
captainobvious: Если нужно, то и в районе Кремля.
Ваше технологическое отставание уже таково, что проглотите и это.
Полёт Руста покажется детской игрой в песочнице.
captainobvious 26 июня 2018 | 23:16
honduras_na_colime: особую пикантность Вашему сообщению придаёт то комичное обстоятельство, что о нашем технологическом отставании пишет комментатор с Украины ))))
patrikk_1 26 июня 2018 | 23:18
Как говорится в заявлении пресс-службы НАТО, военно-воздушные силы организации должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств...
Говорили же еврогомикам, не расширяйте НАТО на Восток, не принимайте в альянс восточноевропейские страны, не приближайтесь к российским границам. Вот теперь готовьтесь к Третьей мировой войне.
lager23 26 июня 2018 | 23:26
patrikk_1: какая разница? Пока Путен сидит своей задницей в немецких лимузинах, а Димон в итальянских вертолётах в импортных трусах с импортными часами на руках, как и телефонами в руках, детками на Западе и евро-долларами в карманах, "Третьей мировой войны" не будет..... они же не идиоты, Патрик!
patrikk_1 26 июня 2018 | 23:30
lager23:
Лёня Радзиховский тебе никак не доводится? Разве есть какая-нибудь разница - будет война или не будет?
tks 26 июня 2018 | 23:30
captainobvious: В ПутоРоссии прогресс круче?
hastings 26 июня 2018 | 23:24
captainobvious: всё ясно, украинцев будут гнать впереди натовских частей с одной винтовкой на троих. А те и не против.
romashka__ 26 июня 2018 | 23:05
Новая гонка вооружений. Как говорится, за что боролись...
gelont 26 июня 2018 | 23:17
А я , опираясь на опыт 2 мировой , буду костры по ночам жечь . И вызывать огонь НАТОвских ВВС на себя . Вот тогда мы похохочем .
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 23:20
То, что агрессивный блок НАТО сильно отстал от российской армии-освободительницы, видно уже из названия их авиации - военно-воздушные силы, а у нас - безвоздушно-космические силы!
tks 26 июня 2018 | 23:22
"ВВС, ВВС - военно-воздушные силы,
ВВС - сфера особого внимания,
ВВС - универсальная машина,
Универсальная машина.
Ночной полет, поиск пространства,
Погода прекрасна, высота десять тысяч пятьсот.
Наши летчики - славные ребята, небо их дом,
Они не грустят, глядя на мир с высоты."
© из к/ф АССА (сл. А.Синицын, исп. гр."Союз Композиторов") 1987