Совет депутатов округа Красносельский расценил законопроект о повышении пенсионного возраста как антиконституционный

Совет депутатов муниципального округа Красносельский расценил законопроект о повышении пенсионного возраста как вредоносный и антиконституционный. Депутаты не должны отмалчиваться, очень важно, чтобы они активно выражали свое несогласие. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава совета Илья Яшин.

«Сегодня совет депутатов Красносельского района принял решение, в котором расценил как вредоносный противоречащий Конституции РФ планы правительства о повышении пенсионного возраста для граждан России. Как депутаты мы должны отстаивать и защищать интересы своих избирателей, поэтому мы посчитали нужным выразить свое отношение официально к этому законопроекту», — сказал он.

По словам И.Яшина, мэрия Москвы и Мосгордума должны будут дать заключение на этот законопроект, и призвал исполнительно-законодательные органы власти в Москве выразить «отрицательное заключение». «А также призываем жителей нашего Красносельского района активно выражать несогласие с планами правительства. Если все будут отмалчиваться, то реформа будет принята в самом вредном и в самом вульгарном виде», — отметил он.

Также он добавил, что все независимые депутаты проголосовали за это решение совета, а представители партии «Единая Россия» против, и «активно отстаивали» идею повышения пенсионного возраста.

И.Яшин сказал, что депутаты направят данный документ во все органы власти, которые будут участвовать в процессе принятия решения. «Мне кажется, что депутаты не должны отмалчиваться, не должны прятать голову в песок, а должны активно выражать свое несогласие с происходящим. Также призываем другие советы депутатов активнее выражать свое отношение к этой реформе», — заключил он.