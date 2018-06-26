На чемпионате мира по футболу в сборная Нигерии сравняла счет в матче против Аргентины
Команды играют Петербурге Параллельно в Ростове-на-Дону встречаются сборные Исландии и Хорватии. Счет 1:0 в пользу хорватов.
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Команды играют Петербурге Параллельно в Ростове-на-Дону встречаются сборные Исландии и Хорватии. Счет 1:0 в пользу хорватов.
Комментарии2
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danko1 26 июня 2018 | 23:01
Дальше идут победившие в матчах Аргентина и Хорватия.
Но Исландию и Нигерию жаль. Они тоже достойны были, чтобы дальше идти.
Очень сильная группа, в отличии от нашей.
zemljanka 26 июня 2018 | 23:03
Поздравления Аргентине. "Проползла", -сказал остряк-самоучка....