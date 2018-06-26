Из всех госдеятелей начала XX века россияне положительно относятся только к Николаю II и Сталину
Единственным представителем эпохи, к кому большинство относится плохо, оказался Нестор Махно. Согласно опросу ВЦИОМ, к последнему императору России сейчас с симпатией относятся 54% россиян, к Сталину — 51%. Третье место по уровню народной любви удерживает Владимир Ленин, ему симпатизируют 49% респондентов. О негативном отношении к Махно заявили 58% опрошенных.
Комментарии15
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captainobvious 26 июня 2018 | 22:41
поразительно! откуда такая душевная черствость, моральная глухота и цинизм беспредельный? ну как... КАК, я вас спрашиваю!! можно положительно относиться к Николаю II....
hastings 26 июня 2018 | 22:49
captainobvious: и почему забыли про Берию? А вообще отрадно, что народ чтит и гордится своими православными вождями. Помнит их добрые дела и твердые руки.
perepusk 26 июня 2018 | 22:43
Бред полнейший и УЖОС!
ivanov356 26 июня 2018 | 22:43
Всё россияне, Путин уже не проходит? Ладно обокрал , разорил, но вот в футбол посмел проиграть
odiniznas 26 июня 2018 | 23:34
ivanov356: вы заголовок внимательно простите. Путина ещё на свете не было. Интересно, кого они в списке ещё перечислили, может, о других народ в массе почти ничего и не знает, кое-что из советских фильмов только или вообще краем уха слышали. А эти трое всегда на слуху.
nikolashin2017 26 июня 2018 | 22:45
все персонажи есть
в палате номер шесть...
fedor56 26 июня 2018 | 22:45
это называется политическая шизофрения, учитывая, что царя свергли и убили именно террористы Ленин и Сталин
mr_samgin 26 июня 2018 | 23:06
fedor56: Ленин и Сталин в феврале 17-го свергли царя?!!!
basel812 26 июня 2018 | 22:47
В этих краях очень любят бездарей и палачей.
lager23 26 июня 2018 | 22:50
Приплыли, скоро набор слов у этих подопытных будет как у Эллочки- людоедки в количестве 30 слов....
piterjanis 26 июня 2018 | 22:52
А Александр - 3?
kdv75 26 июня 2018 | 23:25
piterjanis: В начале 20 века, а не в конце 19
serjo1977 26 июня 2018 | 22:58
«Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то они и носят в себе.»
Козьма Прутков
cite 26 июня 2018 | 23:03
Махно скорее всего бандеровцем посчитали - неучи.
ulagai 26 июня 2018 | 23:29
Махно-кавалер ордена Красеого знамени за номером 4.был кинут несколько раз немецким шпионом Ульяновым по кличке ленин.Был противником государства и у себя в Гуля поле работал несколько дней сапожником,в отличии от ленина,который не работал в своей жизни ни дня.Россияне страшно дремучи и невежественны.Им милее садисты сталин-ленин.И слабоумный живодер николашка.