Из всех госдеятелей начала XX века россияне положительно относятся только к Николаю II и Сталину

Единственным представителем эпохи, к кому большинство относится плохо, оказался Нестор Махно. Согласно опросу ВЦИОМ, к последнему императору России сейчас с симпатией относятся 54% россиян, к Сталину — 51%. Третье место по уровню народной любви удерживает Владимир Ленин, ему симпатизируют 49% респондентов. О негативном отношении к Махно заявили 58% опрошенных.