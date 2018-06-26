В МИД назвали возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ

Возвращение всех полномочий российской делегации в ПАСЕ является ключом к урегулированию вопроса о заложенности России перед Советом Европы. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. 30 июня истекает срок выплаты взносов в бюджет этой международной организации. Россия отказывается финансировать Совет Европы до возвращения ей права голоса.