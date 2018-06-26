В МИД назвали возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
Возвращение всех полномочий российской делегации в ПАСЕ является ключом к урегулированию вопроса о заложенности России перед Советом Европы. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. 30 июня истекает срок выплаты взносов в бюджет этой международной организации. Россия отказывается финансировать Совет Европы до возвращения ей права голоса.
Комментарии6
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andreyvitalevich 26 июня 2018 | 22:40
Ну и пусть РФ идет козе в трещину. Оне еще условия ставить будут! Без РФ воздух как-то почище, да и врать делегатам от РФ без трибуны СЕ возможностей поменее.
shlevet 26 июня 2018 | 22:40
Нужны деньги, возвращайте право голоса
s_talker002 26 июня 2018 | 22:51
shlevet:
На них на всех денег не напасешься, масса разных организаций: ПАСЕ, СЕ, ОБСЕ.....*чермедбред* какой то, халявщики.
ura_123 26 июня 2018 | 23:07
s_talker002: И не говори! А ещё лнр,днр,чнр,абхазия,приднестровье и т.д....
На всех не напасёшься!
vblack 26 июня 2018 | 22:59
Не думаю что для европы те суммы являются сколь либо заметной проблемой. Но других аргументов похоже нет
ura_123 26 июня 2018 | 23:09
vblack: А какие ещё аргументы могут быть у МИД РФ ? Ждём пламенного гопака от Марии 3.,выступающей под патронажем говорящей лошади)))