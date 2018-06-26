Пять государств ОЗХО подготовили и внесут завтра поправки к британскому проекту об изменении мандата организации
Речь идет о наделении ОЗХО ее атрибутивным правом, т.н. возможностью назначать виновных в химических атаках. Как заявил глава российской делегации на Специальной конференции государств — членов Конвенции по запрещению химоружия, Георгий Каламанов, Поправки подготовили Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jblack2 26 июня 2018 | 22:57
Британия с "белыми красками" в замешательстве. Земля горит под ногами...
kdv75 26 июня 2018 | 23:00
Ну если Бурунди, то да