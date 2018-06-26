Пять государств ОЗХО подготовили и внесут завтра поправки к британскому проекту об изменении мандата организации

Речь идет о наделении ОЗХО ее атрибутивным правом, т.н. возможностью назначать виновных в химических атаках. Как заявил глава российской делегации на Специальной конференции государств — членов Конвенции по запрещению химоружия, Георгий Каламанов, Поправки подготовили Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди.