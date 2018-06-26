Украинский омбудсмен предложила своей российской коллеге синхронно посетить заключенных Сущенко и Одинцова
Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой синхронно посетить заключенных Романа Сущенко и Максима Одинцова. Выступая в эфире телеканала «112 Украина», Денисова сказала, что паритет, синхронность и взаимность точно будут выполнением гарантий президентов. Ранее стало известно, что Мосгорсуд суд отказал Денисовой в посещении Романа Сущенко, а Москалькова в Киеве безуспешно пыталась посетить в СИЗО российского военнослужащего Максима Одинцова, приговоренного к 13 годам по обвинению в госизмене.
Комментарии5
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kara 26 июня 2018 | 22:37
какая грязная игра Украины при поддержке Эха и нашей пятой колонны.
patrikk_1 26 июня 2018 | 22:46
Украинский омбудсмен предложила своей российской коллеге синхронно посетить заключенных Сущенко и Одинцова...
Синхронно и одновременно, как в фильме "Быстрый и мёртвый" (1995), ровно в 15-00, после шестого сигнала, Москалькова и Денисова одновременно забегают в камеры.
danko_vobla 26 июня 2018 | 23:07
patrikk_1: пусть потом бабку данко1 поситит в психушке.
nikolashin2017 26 июня 2018 | 22:50
"с жульем ,допустим,надо бороться..."
дядя Сережа
pravdatut 26 июня 2018 | 23:03
С москалями по другому нельзя! Пусть привыкают.