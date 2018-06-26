Украинский омбудсмен предложила своей российской коллеге синхронно посетить заключенных Сущенко и Одинцова...

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила своей российской коллеге Татьяне Москальковой синхронно посетить заключенных Романа Сущенко и Максима Одинцова. Выступая в эфире телеканала «112 Украина», Денисова сказала, что паритет, синхронность и взаимность точно будут выполнением гарантий президентов. Ранее стало известно, что Мосгорсуд суд отказал Денисовой в посещении Романа Сущенко, а Москалькова в Киеве безуспешно пыталась посетить в СИЗО российского военнослужащего Максима Одинцова, приговоренного к 13 годам по обвинению в госизмене.