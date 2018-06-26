На чемпионате мира по футболу в Петербурге сборная Аргентины по-прежнему ведет 1:0 в матче против Нигерии

Параллельно в Ростове-на-Дону играют команды Исландии и Хорватии. В этом матче счет пока не открыт. Несколько минут назад начались вторые таймы.

Сегодня же на чемпионате мира команда Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0, а Дания и Франция завершили матч с первой на нынешнем чемпионате «нулевой» ничьей.