На чемпионате мира по футболу в Петербурге сборная Аргентины по-прежнему ведет 1:0 в матче против Нигерии
Параллельно в Ростове-на-Дону играют команды Исландии и Хорватии. В этом матче счет пока не открыт. Несколько минут назад начались вторые таймы.
Сегодня же на чемпионате мира команда Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0, а Дания и Франция завершили матч с первой на нынешнем чемпионате «нулевой» ничьей.
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