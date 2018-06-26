Верховный суд США поддержал запрет президента Трампа на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран...

Дональд Трамп с третьей попытки продавил свой указ, который многие считают скандальным. Верховный суд одобрил запрет на въезд в США гражданам пяти стран, где живут преимущественно мусульмане. Это Иран, Сирия, Ливия, Йемен и Сомали. Кроме того в чёрном списке оказались ещё два государства с немусульманским населением – КНДР и Венесуэла. Из окончательной версии указа исчезли Чад и Судан, а также Ирак. Пятеро судей, включая главного судью Джона Робертса, указ поддержали. Отметив: в нём нет ничего дискриминационного, а Трамп не вышел за рамки полномочий, сообщает Рейтер. Миграционный вопрос Трамп поднимал ещё во время своей президентской кампании в 2016м году. Он тогда обещал жёстче контролировать уровень иммиграции и сократить ее поток. Первую версию указа о запрете на въезд граждан ряда мусульманских стран Трамп подписал ещё в январе прошлого года, как только стал президентом. Но уже на следующий день в суды разных уровней было подано несколько исков. Трамп доволен решением Верховного суда. Он написал об этом в твиттере и добавил: «Вау».

Власти США с начала мая по данным СМИ задержали на границе с Мексикой более двух тысяч детей мигрантов и поместили в отдельные изоляторы. На прошлой неделе Трамп подписал указ, который запрещает разъединять семьи на границе, нелегально приехавшие в Штаты.