Верховный суд США поддержал запрет президента Трампа на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран
Дональд Трамп с третьей попытки продавил свой указ, который многие считают скандальным. Верховный суд одобрил запрет на въезд в США гражданам пяти стран, где живут преимущественно мусульмане. Это Иран, Сирия, Ливия, Йемен и Сомали. Кроме того в чёрном списке оказались ещё два государства с немусульманским населением – КНДР и Венесуэла. Из окончательной версии указа исчезли Чад и Судан, а также Ирак. Пятеро судей, включая главного судью Джона Робертса, указ поддержали. Отметив: в нём нет ничего дискриминационного, а Трамп не вышел за рамки полномочий, сообщает Рейтер. Миграционный вопрос Трамп поднимал ещё во время своей президентской кампании в 2016м году. Он тогда обещал жёстче контролировать уровень иммиграции и сократить ее поток. Первую версию указа о запрете на въезд граждан ряда мусульманских стран Трамп подписал ещё в январе прошлого года, как только стал президентом. Но уже на следующий день в суды разных уровней было подано несколько исков. Трамп доволен решением Верховного суда. Он написал об этом в твиттере и добавил: «Вау».
Власти США с начала мая по данным СМИ задержали на границе с Мексикой более двух тысяч детей мигрантов и поместили в отдельные изоляторы. На прошлой неделе Трамп подписал указ, который запрещает разъединять семьи на границе, нелегально приехавшие в Штаты.
Комментарии5
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patrikk_1 26 июня 2018 | 22:18
Верховный суд США поддержал запрет президента Трампа на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран...
Закон национал-сионистов?
kottigr1 26 июня 2018 | 22:19
patrikk_1: Верховный суд США поддержал запрет президента Трампа на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран
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РФ в их числе ?
polikarpich 26 июня 2018 | 22:45
patrikk_1: И при чём здесь сионизм? Это защита от наплыва экстремальных представителей экстремально мирной религии. :-)
navsegda 26 июня 2018 | 22:59
patrikk_1: России надо в пику США отменить визы для всех мусульманских стран , мол знай наших , не то что пиндосы , да ?
a_and_ts Александр Симо 26 июня 2018 | 23:02
Не сразу, но Трамп добивается своего. Стену с Мексикой строят, Обама кеа отменили, из климатическх соглашений вышли, экономика растет. Теперь вот от фанатиков защитились. Надеюсь, что останется на 2 срок