Глава московского отделения партии «Яблоко» подал в суд на её федеральное бюро
Таким образом он отреагировал на отмену решения о его выдвижение на выборы мэра города.
У партии нет инструментов, чтобы решить эту проблему без судебного разбирательства, — сказал «Эху Москвы» сам Сергей Митрохин. Сергей Митрохин подчеркнул, что конференция московского «Яблока» дважды ясно выразило свою волю выдвинуть именно его. Политик подчеркнул, что многие люди поддерживают его и благодарят за принципиальную позицию.
Происходящее в партии «Яблоко» больше не представляет интереса. После праймериз к выборам мэра Москвы наблюдать за её внутренними процессами не имеет смысла, — сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Евгения Альбац добавила, что в России в принципе не может быть нормальных выборов, пока не сменится политический режим. Корпорация выходцев из КГБ, которая находится у власти, просто их не допустит, — считает главный редактор The New Times.
Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен Мосгоризбиркомом на стадии регистрации. Претензий по сданному Митрохиным при выдвижении пакету документов у комиссии нет. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, внутрипартийные разногласия находятся за пределами избирательного законодательства.
Комментарии7
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jetsam 26 июня 2018 | 22:11
@Происходящее в партии «Яблоко» больше не представляет интереса.@
для меня же - партия «Яблоко» давно не представляет интереса.
от тараканов больше пользы - они хоть крошки собирают.
а от яблока - только черви да тля....
patrikk_1 26 июня 2018 | 22:16
Глава московского отделения партии «Яблоко» подал в суд на её федеральное бюро...
"Яблоко" не признаёт "басманное" правосудие, на них надо в суд Синедриона подавать.
kara 26 июня 2018 | 22:17
ау Яблоко, Мельников!
вместо того что бы тратить свои силы на борьбу с застройкой Лосиного Острова, Митрохин тратит силы на борьбу с вами, вы не идиоты?!
satttana_perrrkele 26 июня 2018 | 22:24
kara: простите, а Вас были сомнения в идиотизме и продажности ЯБЛока?
Явлинский - трус и конформист
Болдырев - просто дурачок, но хоть дешовая дешевка
Лукин - дешевка дорошая, сытая, лоснящаяся комунячья отрыжка
Митрохин- дуболомствующий чурбан (хорошо подходит для иллюстрации слова "БЫДЛО")
kara 26 июня 2018 | 22:32
satttana_perrrkele: но он единственный кто приехал на встречу с нами и даже петицию подготовил.
sparky 26 июня 2018 | 22:37
Возьмется ли суд решать внутрипартийные дрязги?
Скорей всего пошлет заявителей обратно туда, откуда пришли.
shlevet 26 июня 2018 | 22:54
"Яблоку" не тошно от самого себя?