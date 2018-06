Глава московского отделения партии «Яблоко» подал в суд на её федеральное бюро...

Таким образом он отреагировал на отмену решения о его выдвижение на выборы мэра города.

У партии нет инструментов, чтобы решить эту проблему без судебного разбирательства, — сказал «Эху Москвы» сам Сергей Митрохин. Сергей Митрохин подчеркнул, что конференция московского «Яблока» дважды ясно выразило свою волю выдвинуть именно его. Политик подчеркнул, что многие люди поддерживают его и благодарят за принципиальную позицию.

Происходящее в партии «Яблоко» больше не представляет интереса. После праймериз к выборам мэра Москвы наблюдать за её внутренними процессами не имеет смысла, — сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Евгения Альбац добавила, что в России в принципе не может быть нормальных выборов, пока не сменится политический режим. Корпорация выходцев из КГБ, которая находится у власти, просто их не допустит, — считает главный редактор The New Times.

Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен Мосгоризбиркомом на стадии регистрации. Претензий по сданному Митрохиным при выдвижении пакету документов у комиссии нет. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, внутрипартийные разногласия находятся за пределами избирательного законодательства.