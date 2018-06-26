Российскому обмудсмену по правам человека не позволили встретиться на Украине с заключенным Максимом Одинцовым

Пока не совсем понятно почему с этим возникли проблемы, — сказала Татьяна Москалькова. Татьяна Москалькова добавила, что все равно надеется на продолжение визитов для проверки условий содержания российских граждан в местных тюрьмах.

Сегодня же Денисовой отказали в посещении осужденного в России за шпионаж Романа Сущенко, но пообещали, что она сможет посетить осужденного после вступления приговора в законную силу, Денисова предложила Москальковой синхронно посетить Сущенко и Одинцова. О реакции Москальковой не сообщалось.