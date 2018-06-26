Российскому обмудсмену по правам человека не позволили встретиться на Украине с заключенным Максимом Одинцовым
Пока не совсем понятно почему с этим возникли проблемы, — сказала Татьяна Москалькова. Татьяна Москалькова добавила, что все равно надеется на продолжение визитов для проверки условий содержания российских граждан в местных тюрьмах.
Сегодня же Денисовой отказали в посещении осужденного в России за шпионаж Романа Сущенко, но пообещали, что она сможет посетить осужденного после вступления приговора в законную силу, Денисова предложила Москальковой синхронно посетить Сущенко и Одинцова. О реакции Москальковой не сообщалось.
Комментарии21
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kottigr1 26 июня 2018 | 22:03
Нет допуска к Сенцову - нет допуска к Одинцову.. Все очень зеркально, как любит Путин.
ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 22:12
У хохлов все по взрослому. Еще и в бачке прокотят. Европа.
shlevet 26 июня 2018 | 22:27
kottigr1: //Нет допуска к Сенцову - нет допуска к Одинцову....//
Есть другое предложение.
Нет доступа к Одинцову, у Сенцова нет доступа к капельнице с набором всех питательных веществ и посмотрим сколько он протянет
lager23 26 июня 2018 | 22:43
shlevet: вам нужен катарсис...
babich174 26 июня 2018 | 22:05
//не совсем понятно почему //
Да потому, что вести себя надо ни как жлобуха...
croaker 26 июня 2018 | 22:06
Симметричный ответ. Чего ж тут непонятного Москальковой?
seryj_wolk 26 июня 2018 | 22:26
croaker: Ни к чему ей прикидываться дурочкой. В таких делахвсегда должен быть паритет. Если рфия не допускает украинскую представительницу, то и представительнице рфии правомочно отказано. Но если умрет Сенцов, то будет большой шум, вседствие которого и без того низкая репутация рфии пробьет очередное дно.
vyk_usguy 26 июня 2018 | 22:08
Ублюдская власть на украине демонстрирует ожидаемое поведение .
grigol331 26 июня 2018 | 22:16
vyk_usguy:
Аналогичное поведение аналогично характеризует скотскую власть на россии.
felik23 26 июня 2018 | 23:25
vyk_usguy: *****Ублюдская власть на украине демонстрирует*****
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26 июня 2018, вторник. Плевок Выкусa в сторону украинцев #1. Всего, за 223 дня - 336 плевков в украинцев.. Послужной Выкусгуя: за 12 месяцев работы оскорблены украинцы (336 раз), мексиканцы, чёрные, евреи (4 раза), мусульмане (много раз), белорусы, киргизы, грузины (5 раз), японцы, узбеки (2 раза), поляки (4 раза), румыны, молдаване, эстонцы (3 раза), болгары, армяне, татары Татарстана, "чурки", "чмо", "хачи" (2 раза), корейцы, латыши, делаверы, англичане, литовцы (5 раз), индейцы, ассирийцы, крымские татары и свидетели Иеговы...
Ксенофобия говнюка, сециализирующегося на обгаживании Украины.
С часу ночи до 7 утра по московскому времени, после истерики, пригожинская портянка отдыхает..
eduard53 26 июня 2018 | 22:09
Омбудсментовка: "А меня-то за что?"
davi__koloradov 26 июня 2018 | 22:10
"А нас-то за что?", удивилась пособница рашистов.
shlevet 26 июня 2018 | 22:24
Почему Генсек не просит помиловать Одинцова?
Почему молчат про него наши светлолицые-неполживые?
Двойные стандарты?
alexisgross_062018 26 июня 2018 | 22:39
shlevet: А почему не голодает Вышинский - потому что продажный как все прокремлеские пропагондоны. Такой де как и ты - ты жрать будешь и у параши и из параши ;))
shlevet 26 июня 2018 | 22:42
alexisgross_062018: //...ты жрать будешь и у параши и из параши ;..//
Пока из параши жрет та, кто тебя родила =)):-)
alexisgross_062018 26 июня 2018 | 22:59
shlevet: Да лопни от злости нищеброд- тебя в параще зачали по пьяни, родили в параше и сдохните вы все в рашке-парашке. Что мамашке на булку из Магнита или Пятерочки хватает и хорошо. Не ссы убогий в этом году ожидается не бывалый урожай лебеды, прокатит для салата ;))
kara 26 июня 2018 | 22:30
а разве Сенцов просит себя освободить?
нужно выполнить его просьбу,а его оставить.
hammiak 26 июня 2018 | 22:33
ОбМудсМент...
alexisgross_062018 26 июня 2018 | 22:34
Рашкованы - вы неблагодарные скоты. Это давно известно, но вы еще и ленивые и тупые скоты. А что так слабенько отреагировали на встречу с экипажем судна Норд в российском консульстве города Киева. И чего Москалькова не сообщает о своей "нереакции" на письмо Денисовой.
Просто вспомните скоты неблагодарные, чем пробавлялись князья для пополнения казны - торговали соотечественниками. Опять режили живым товаром торгануть ?
ltvjrhfn1 26 июня 2018 | 22:38
alexisgross_062018:
А вот вас, украинских геев, чем конкретно эти князья обидели?
alexisgross_062018 26 июня 2018 | 23:02
ltvjrhfn1: Что мудило - Прага уже в Украине ? Тебе напомнить чем закончилась Куликовсая битва - большой сезонной распродажей ганзейцами рабов из войска Дмитрия Донского ;))