На чемпионате мира по футболу сборная Аргентины открыла счет в матче против Нигерии
Параллельно в Ростове-на-Дону играют команды Исландии и Хорватии. В этом матче счет пока не открыт.
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Параллельно в Ростове-на-Дону играют команды Исландии и Хорватии. В этом матче счет пока не открыт.
Комментарии2
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viktorova 26 июня 2018 | 21:43
Игра команды Нигерии очень напоминает игру команды России.
sg90 26 июня 2018 | 21:56
С детства болею за Аргентину. Она получила хороший щелчок по носу в начале тура, но сегодня на нее смотреть просто загляденье..
А Россия.. А что Россия? Не ее этот вид спорта, не ее..Хоккей надо развивать в условиях когда зима 9 месяцев в году.