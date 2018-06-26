Правительство Москвы после окончания ЧМ по футболу компенсирует столичному метрополитену недополученные доходы
Правительство Москвы после окончания чемпионата мира по футболу компенсирует столичному метрополитену недополученные доходы. Это пообещал заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, метрополитен не дополучает средства в связи с бесплатным проездом болельщиков, волонтеров и организаторов матчей. Отразятся ли эти дотации на обычных пассажирах, Ликсутов не уточнил. Чемпионат мира по футболу продолжится до 15 июля.
Комментарии5
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danko1 26 июня 2018 | 21:45
За счет нищих россиян отыграются.
alexisgross_062018 26 июня 2018 | 21:59
danko1: Да бросьте ;)) Московский бюджен формируется в основном не за счет налогов с голожопых ;)) Да и деньги не большие - в плитку и асфальт больше уходит.
grigol331 26 июня 2018 | 21:57
Шо, и метрополитен под санкциями?
sacranus 26 июня 2018 | 21:57
Отразятся 100% - билет станет стоить по тройке 45 рублей или 50.
odobryam_s 26 июня 2018 | 22:02
ПРЕСМЫКАТЬСЯ ПЕРЕД ИНОСТРАНЦАМИ - ДАВНЯЯ И ИСКОННАЯ РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ.... А так же давить собственный народ на потеху забугорью....