Правительство Москвы после окончания ЧМ по футболу компенсирует столичному метрополитену недополученные доходы

Правительство Москвы после окончания чемпионата мира по футболу компенсирует столичному метрополитену недополученные доходы. Это пообещал заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, метрополитен не дополучает средства в связи с бесплатным проездом болельщиков, волонтеров и организаторов матчей. Отразятся ли эти дотации на обычных пассажирах, Ликсутов не уточнил. Чемпионат мира по футболу продолжится до 15 июля.