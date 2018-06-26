Дмитрий Медведев потребовал не  допускать дискриминации по возрасту

По его словам, при изменении пенсионного законодательства важно не потерять ни одного профессионала и приложить усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа. Между тем, министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал россиянам пенсии на уровне 20 тысяч рублей уже к 2024 году.