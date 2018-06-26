Дмитрий Медведев потребовал не допускать дискриминации по возрасту
По его словам, при изменении пенсионного законодательства важно не потерять ни одного профессионала и приложить усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа. Между тем, министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал россиянам пенсии на уровне 20 тысяч рублей уже к 2024 году.
Комментарии14
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hangman_ru 26 июня 2018 | 21:36
Пусть лучше потребует чтобы его собственный мозг начал хоть какую-то мыслительную деятельность
danko1 26 июня 2018 | 21:41
hangman_ru: Балаболка.
Сам себе этот марионетка путинская не верит.
И только полные идиоты будут верить таким обещаниям.
dx555 26 июня 2018 | 21:54
danko1:
От работы даже коню дохнут. Продление пенсионного возраста сокращает срок жизни как и сказано в народной пословице.
Ни что иное как желание скрыть престпные просчеты в экономике за счет стариков. Этого придурка вшею надо
гнать от власти. Он же и сроки президенства продлял
в угоду собственной заднице. Продление пенсионного
возраста надо выносить на референдум.
ivanov356 26 июня 2018 | 21:41
hangman_ru: А он и вспомнил,что раз начались проблемы с мозгом, значит стареет, предположил он.
kamen_12 26 июня 2018 | 21:40
От кого требует? Любопытно.
hangman_ru 26 июня 2018 | 21:43
kamen_12: видимо опять же от населения
danko1 26 июня 2018 | 21:53
hangman_ru: Он даже не в курсе, что дискриминация по возрасту давно идет, что старше 40 не желают на работу принимать.
Да и для молодых в малых городах работы нет.
25 млн. рабочих мест- очередным враньем Путина оказались, как и рост зарплаты населения.
ura_123 26 июня 2018 | 21:47
Приходит такой старенький Медведев к ещё более старенькому Путину и говорит "Нет ли у вас для меня работы,а то пенсия маленькая. Готов даже на премьер-министра,если больше ничего нет!"
orein51 26 июня 2018 | 21:49
как "Из призывов ЦК к Новому 1976 году".
odobryam_s 26 июня 2018 | 21:52
"У нас, мля, очередное политбюро на мавзолее! Забыли, что ли правящую геронтократию, забыли кремлевских старцев? Ну ничего, напомним!", заявил Лунтик....
tuman13 26 июня 2018 | 21:53
Да? И что, можно без труда найти работу в 62 года?
prosto_tac 26 июня 2018 | 21:56
Богата нынче земля русская мудаками.
annacrimea 26 июня 2018 | 21:57
Потребовал, пообещал... А на выходе - все собирают валежник.
rjyxfycrjt 26 июня 2018 | 22:01
Требуй дальше, когда и кому произносили вслух, что он уволен по возрасту, просто навесят косяков