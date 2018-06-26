ЕСПЧ вынес решение по жалобе 13 граждан России
Они утверждали, что долгое время содержались в отделах полиции без оформления протоколов. В общей сложности, суд обязал Россию выплатить заявителям 24 тысячи 600 евро компенсации за 415 часов необоснованного задержания до суда.
Комментарии6
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jetsam 26 июня 2018 | 21:35
угу. компенсацию в СИЗО получат, просьба прийти и забрать.
aleksei123m 26 июня 2018 | 21:44
Хорошая новость.
Жаль, что не из зарплаты "ментов", а из наших налогов.
fresh_breeze 26 июня 2018 | 21:49
Россия ещё продолжает платить членские взносы этой шарашке? Непорядок, надо бы исправить.
alexey65 26 июня 2018 | 21:58
fresh_breeze: fresh_breeze:Да ото всюду выйти надо: из совета Европы, ООН.....
Нигде нас не любят, нигде не ценят.
tuman13 26 июня 2018 | 21:50
И что, этот суд по джентельменски поверил? Без документов? Ну такое может быть только с Россией.
komandarm____68 26 июня 2018 | 21:56
ЕСПЧ уже стал, как райнарсуд - только на российских говномесов работает, а как же дела со всей остальной Европы - обождут? Дела либерастии из России приобретают статус "первоочередных и неотложных" за счёт остальной общеевропейской очереди. Самый сраный адвокатишко наврального в суде первой инстанции раздувает щёки, и вещает, что "это только этап для обращения в ЕСПЧ". Это не только смешно. но и разрушает веру в справедливость "общеевропейской юстиции" ))