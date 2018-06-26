Уэсс Митчелл: Если Турция приобретет российские ЗРК С400, против нее будут введены санкции
Если Турция приобретет российские ЗРК С400, против нее будут введены санкции. Об этом предупредил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его словам, такая сделка качественно изменит отношения Анкары с Вашингтоном, причем таким образом, что их сложно будет восстановить.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
grigol331 26 июня 2018 | 21:40
О, нормальный тест. Посмотрим, сколько полосок..., пардон, сколько полюсов у этого мира на сегодня.
ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 21:43
Запереживали пиндосы. Заиграли булками.
kottigr1 26 июня 2018 | 21:45
ebpo_ykpon: С С-400 у турок наверное будет лучше получаться сбивать российские боевые самолеты и вертолеты.. Хотя у них и без С-400 это неплохо получалось.. По самые помидоры.
ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 21:48
kottigr1: тебе то что? ты по жизни огребаешь от всех в этом несправедливейшем из миров.
kottigr1 26 июня 2018 | 21:51
ebpo_ykpon: Вы предпочитаете гордо гнить в земле как псковские десантники, летчики ВКС или как жаренные вагнеровцы ? Неплохой выбор.. С меня для Вас две гвоздички..
ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 21:53
kottigr1: за меня все решил? нет, я посмотрю, как мимо пронесут тебя.
kottigr1 26 июня 2018 | 21:56
ebpo_ykpon: Не дождетесь..
kotvinder2 26 июня 2018 | 21:59
kottigr1: Турция решила сама, как ей поступать, а пиндосы негодуют. Ну и хрен с ними))
sharko_2 26 июня 2018 | 21:42
Достал-таки султан бывших "партнёров".
grigol331 26 июня 2018 | 21:54
sharko_2:
"Власть портит людей, а абсолютная власть портит абсолютно".
mystar 26 июня 2018 | 21:44
Санкции? За то что независимая страна покупает то что ей нужно там где ей нужно? Никаких запретов ООН на покупку вооружений Турцией вроде не было.
viktorova 26 июня 2018 | 21:48
Эрдоган как и Лукашенко. И нашим и вашим...
fresh_breeze 26 июня 2018 | 22:02
Турки, глядите, как "исключительные" норовят вас опустить. Они вам за ВАШИ же деньги указывают, что и у кого покупать.
Надеюсь, ваша гордость ещё не окончательно утрачена, хотя некоторые признаки этого в последние годы всё же наблюдаются; взять хотя бы как вас развели с созданием на вашей территории резерваций для беженцев, стремящихся в Европу. Наобещали вам в Брюсселе и безвиз, и ускоренное вступление в Евросоюз, и какое-то бабло. А на выходе получилось, что дали только денег, которых едва хватило, чтобы держать ту толпу в максимально спартанских условиях.
И вот теперь новый вызов вашему самолюбию, посмотрим, какова будет ваша реакция на этот раз.