Уэсс Митчелл: Если Турция приобретет российские ЗРК С400, против нее будут введены санкции

Если Турция приобретет российские ЗРК С400, против нее будут введены санкции. Об этом предупредил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его словам, такая сделка качественно изменит отношения Анкары с Вашингтоном, причем таким образом, что их сложно будет восстановить.