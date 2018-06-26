Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически заморожены
Это констатировал Совет ЕС на уровне министров внутренних дел. В сообществе чрезвычайно обеспокоены ситуацией с верховенством закона в Турции и соблюдения фундаментальных прав, включая свободу выражения. Между тем, Совет ЕС заверил, что и далее будет оказывать Турции финансовую помощь в борьбе с миграционным кризисом.
Комментарии5
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ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 21:45
Турция vs Европа. Турецкий султан против наложниц американского президента.
kottigr1 26 июня 2018 | 21:48
ebpo_ykpon: Пока что у турок прекрасно получается сбивать российские боевые самолеты и вертолеты в Сирии..
ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 21:51
kottigr1: ты это уже писал в другой ветке. маразм крепчает, дубль коттигра? и национальность ведь не спасала. бгг
kottigr1 26 июня 2018 | 21:54
ebpo_ykpon: Просто хотелось уточнить.. Вы когда писали про "наложниц американского президента", намекали на РФ ?
ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 22:02
kottigr1: смотрю на тебя и почему-то вспоминаю поговорку "было у адама два сына, а третий коттигр"