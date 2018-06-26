Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически заморожены

Это констатировал Совет ЕС на уровне министров внутренних дел. В сообществе чрезвычайно обеспокоены ситуацией с верховенством закона в Турции и соблюдения фундаментальных прав, включая свободу выражения. Между тем, Совет ЕС заверил, что и далее будет оказывать Турции финансовую помощь в борьбе с миграционным кризисом.