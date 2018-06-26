Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться в Хельсинки
Об этом со ссылкой на информированный источник пишет газета «Политико». Ранее в качестве места российско-американского саммита на высшем уровне называлась Вена. Ни в Москве, ни в Вашингтоне эту информацию не комментируют.
Комментарии10
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kottigr1 26 июня 2018 | 21:32
Путин уже на всё согласен, лишь бы Трамп одарил его своим лучезарным вниманием..
boldu1n 26 июня 2018 | 21:35
kottigr1: Патамушта путен исхой.
ebpo_ykpon 26 июня 2018 | 21:40
Вова на Камазе приедет. В честь такого знатного гостя, как Трамп, Финляндию вновь присоединят к Россиит. А Трампушко тушкой 12 часов будет лететь на военно-транспортном самолете Геркулес.
grigol331 26 июня 2018 | 21:51
boldu1n: Патамушта путен исхой
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Видимо, Вы хотели сказать "Putin is huy".
ivanov356 26 июня 2018 | 21:38
Пляшивый может быть одновременно в семи местах и везде заученно нести одну и туже "пургу".
stanislav1975 26 июня 2018 | 21:40
Два дебила - это сила!
jetsam 26 июня 2018 | 21:48
а может в ближайшей подворотне?
результат все равно один и тот же...
riots 26 июня 2018 | 21:52
Рейкьявик был бы символичным.
proxozhij 26 июня 2018 | 21:57
Лучше сразу в Гааге, чтоб два раза не ездить.
teleo 26 июня 2018 | 21:58
В Вене встречаться никак нельзя. Там журналисты всю матку могут вывернуть нашему всему.