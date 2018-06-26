В Петербурге начался матч чемпионата мира по футболу Нигерия-Аргентина

Upd 21:19: Счет 1:0 в пользу Аргентины.

Параллельно в Ростове-на-Дону на поле вышли команды Исландии и Хорватии.

Сложно описать тяжесть положения, в котором оказалась сборная Аргентины. Лео Месси и компании во что бы то ни стало нужно обыгрывать Нигерию. Причем, чем крупнее, тем лучше. Не будем говорить о том, что Нигерия – не та команда, которая даст забить себе 5-6 мячей, как Саудовская Аравия или Панама. Поговорим, лучше, о том, что даже крупная победа не гарантирует Аргентине места в плей-офф. Многое будет зависеть от исхода параллельного матча. Хорваты уже обеспечили себе место в 1/8-й финала, причем, скорее всего, выйдут они туда с первого места. Задача минимум решена, а тренерский штаб даже обещал, что даст лидерам отдохнуть, хотя позже и взял эти слова назад. Этой ситуацией вполне может воспользоваться Исландия. Ею в плей-офф также может вывести только победа. И в Ростове, где пройдет встреча, уже высадился значительный десант исландских болельщиков. Что-то около 7% населения острова.

Сегодня же на чемпионате мира команда Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0, а Дания и Франция завершили матч с первой на нынешнем чемпионате «нулевой» ничьей.