Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, запрещающий ношение предметов одежды, закрывающих лицо

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, запрещающий ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. Нижняя палата поддержала этот законопроект еще два года назад. Запрет распространяется на бурки, балаклавы и даже на мотоциклетные шлемы. Их нельзя будет носить в общественном транспорте, в правительственных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях. Нарушителям грозит штраф до 450 евро.