Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, запрещающий ношение предметов одежды, закрывающих лицо
Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, запрещающий ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. Нижняя палата поддержала этот законопроект еще два года назад. Запрет распространяется на бурки, балаклавы и даже на мотоциклетные шлемы. Их нельзя будет носить в общественном транспорте, в правительственных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях. Нарушителям грозит штраф до 450 евро.
Комментарии4
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sasass 26 июня 2018 | 21:11
Нам тоже принять такой закон надо и всех бандитов оголить. ...
odobryam_s 26 июня 2018 | 21:29
sasass: Что, прямо со всех "космонавтов" шлемофоны снять? Или с разных там "спецназов" маски? На чем тогда страна будет держаться?
tks 26 июня 2018 | 21:28
Абсолютно правильно.
servelat 26 июня 2018 | 21:29
Ладно хоть дуршлаги и глубокие кастрюли не запретили для ношения.