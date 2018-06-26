Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких стран
Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких, преимущественно мусульманских стран. Как передает Рейтер, пятеро из девяти судей поддержали указ президента, они считают, что противники указа не смогли доказать, что запрет нарушает американское законодательство и первую поправку к конституции. Первая версия указа была подписана Трампом в январе, но была отменена федеральным судьей. Вторая версия также была судом заблокирована. В декабре Верховный суд поддержал третью версию указа, а в мае администрация США стала придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к мигрантам.
Комментарии2
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kottigr1 26 июня 2018 | 21:18
Надо Путину, пока Трамп "быкует" срочно открыть упрощенную схему по принятию российского гражданства для негров. Нельзя отказывать в этой возможности нашим русским соотечественникам - потомкам Пушкина.. ! Больше ведь в РФ уже никто не едет.. Все надежды только на Африку.
croat 26 июня 2018 | 22:02
огласите весь список пожалуста, надеюсь чнячня включена?
ну половинчатое решение, надо оставшихся выслать к ё:!()йматери