Минтранс решил перенести индексацию тарифа системы «Платон» с 1 июля на другое время
Как говорится в сообщении Минтранса, изменения тарифа будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и анализа первых результатов этой работы. Индексация с первого июля была предусмотрена еще полтора года назад постановлением правительства.
Комментарии5
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kottigr1 26 июня 2018 | 21:08
Поднятие НДС+поднятие цен на ГСМ+поднятие поборов по "Платону".. Россиян ждет скорая сказочная гиперинфляция..
lager23 26 июня 2018 | 21:09
В очередь сук@, в очередь!
Путин В.В.
odobryam_s 26 июня 2018 | 21:17
ссут, поганцы!
riots 26 июня 2018 | 21:18
Шла только вторая неделя ЧМ 2018 ...
tks 26 июня 2018 | 21:34
Какие молодцы! Вот всё для людей, всё для человека! Индексация - естественно, в сторону увеличения, конечно, да, нужно перенести, это так правильно! Пусть народец по привыкнет к этой новости сначала, сживется с ней, как говорится!