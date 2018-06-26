Четыре семьи обратились за помощью с временным размещением после того, как на их дом в Казани упал башенный кран

Как сообщил глава администрации Советского района Рустем Гафаров, две семьи разместят в отеле, еще по двум решение принимается, потому что гостиницы, с учетом чемпионата мира, загружены. Ранее сообщалось, что кран упал на не до конца заселенную 18-этажную новостройку. Повреждены три балкона на 14, 15 и 16 этажах. Среди жильцов пострадавших нет, легкие травмы получил крановщик.