ЕС назвал дату начала переговоров с Албанией и Македонией о вступлении этих стран в сообщество
Как сообщили в Совете ЕС по итогам заседания министров внутренних дел, переговоры начнутся в июня 2019-го года.
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Как сообщили в Совете ЕС по итогам заседания министров внутренних дел, переговоры начнутся в июня 2019-го года.
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