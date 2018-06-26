ФСБ направило в суд ходатайство о временном отстранении от должности ректора СГТУ Игоря Плеве
ФСБ направило в суд ходатайство о временном отстранении от должности ректора Саратовского государственного технического университета Игоря Плеве. Как передает ТАСС, ректор уже получил повестку, суд состоится 27 июня. По данным издания «Версия Саратов», в отношении Плеве возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, в 2010 году во время распределения квартир среди молодых ученых жилье получили преимущественно приближенные к ректору сотрудники.
Комментарии6
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danko1 26 июня 2018 | 20:48
Где уголовное дело на Путина и его отставка?
Ведь он не только квартиры и дворцы, но и всю власть и природные ресурсы отдал свои питерским подельникам.
Остальные повсюду только ему подражают в соответствии со своими возможностями.
tuman13 26 июня 2018 | 22:04
danko1: А где дело на донко1 за ежедневную брехню?
aleks301177 26 июня 2018 | 20:49
На Радаева еще что нибудь наройте. Там Лобанов (бывший глава Энгельса) столько напел уже, неужели нет ничего на губера?
sasass 26 июня 2018 | 20:52
Подлец , если президенту можно приблежать ,то почему ректору нельзя...
ugiazov 26 июня 2018 | 20:59
Это новость? Где в России по другому распределяли квартиры?
j_partizan 26 июня 2018 | 21:05
приближенные к ректору сотрудники
__________
Снова проститутки?