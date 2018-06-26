ФСБ направило в суд ходатайство о временном отстранении от должности ректора СГТУ Игоря Плеве

ФСБ направило в суд ходатайство о временном отстранении от должности ректора Саратовского государственного технического университета Игоря Плеве. Как передает ТАСС, ректор уже получил повестку, суд состоится 27 июня. По данным издания «Версия Саратов», в отношении Плеве возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, в 2010 году во время распределения квартир среди молодых ученых жилье получили преимущественно приближенные к ректору сотрудники.