Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен на стадии регистрации
Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен Мосгоризбиркомом на стадии регистрации. Претензий по сданному Митрохиным при выдвижении пакету документов у комиссии нет. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, внутрипартийные разногласия находятся за пределами избирательного законодательства.
Комментарии7
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zemljanka 26 июня 2018 | 20:50
Упорный.
koda 26 июня 2018 | 20:53
Неужели Митрохин не понимает, что он, как и "Яблоко" в целом уже надоели?
alex55 26 июня 2018 | 20:54
Блин, и за этих говнюков голосовал последние 10 лет... Совсем сгнило Яблоко....Вычеркиваем....
sasass 26 июня 2018 | 20:54
Явлинский узурпатор - своего ставленника толкает во власть...)))
ugiazov 26 июня 2018 | 21:08
Митрохин прошёл фильтр? Как?
nestor199 26 июня 2018 | 21:34
ugiazov: Молча. Теперь у Собянина будет конкурент от оппозиционной партии.
Фильтр мог пройти и Яшин, но у Яшина фактура не та, уж больно на хлыща похож. А Митрохин большой и толстый, очень солидный.
kunst54 26 июня 2018 | 21:16
Как только достойный и умный человек - так вопрос о его "легитимности". Как какое-нибудь мурло, вор или жулик, клиент "Диссернета" - так сразу нет никаких вопросов, потому что он для режима свой в доску.