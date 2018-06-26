Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен на стадии регистрации

Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен Мосгоризбиркомом на стадии регистрации. Претензий по сданному Митрохиным при выдвижении пакету документов у комиссии нет. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, внутрипартийные разногласия находятся за пределами избирательного законодательства.