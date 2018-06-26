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20:30, 26 июня 2018

Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен на стадии регистрации

Вопрос легитимности участия Сергея Митрохина в выборах мэра Москвы может быть рассмотрен Мосгоризбиркомом на стадии регистрации. Претензий по сданному Митрохиным при выдвижении пакету документов у комиссии нет. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, внутрипартийные разногласия находятся за пределами избирательного законодательства.

Комментарии

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zemljanka 26 июня 2018 | 20:50

Упорный.

koda 26 июня 2018 | 20:53

Неужели Митрохин не понимает, что он, как и "Яблоко" в целом уже надоели?

alex55 26 июня 2018 | 20:54

Блин, и за этих говнюков голосовал последние 10 лет... Совсем сгнило Яблоко....Вычеркиваем....

sasass 26 июня 2018 | 20:54

Явлинский узурпатор - своего ставленника толкает во власть...)))

ugiazov 26 июня 2018 | 21:08

Митрохин прошёл фильтр? Как?

nestor199 26 июня 2018 | 21:34

ugiazov: Молча. Теперь у Собянина будет конкурент от оппозиционной партии.
Фильтр мог пройти и Яшин, но у Яшина фактура не та, уж больно на хлыща похож. А Митрохин большой и толстый, очень солидный.

kunst54 26 июня 2018 | 21:16

Как только достойный и умный человек - так вопрос о его "легитимности". Как какое-нибудь мурло, вор или жулик, клиент "Диссернета" - так сразу нет никаких вопросов, потому что он для режима свой в доску.

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