Председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Панкевич подал в отставку

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦИК России. Причины отставки не уточняются.

Между тем, как передает «Фонтанка», по итогам президентских выборов ЦИК провел комплексную проверку избирательной системы северной столицы. Инспекторов интересовало, почему сотни тысяч избирателей были «откреплены» и оказались в списках других регионов или даже других стран.