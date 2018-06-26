Председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Панкевич подал в отставку
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦИК России. Причины отставки не уточняются.
Между тем, как передает «Фонтанка», по итогам президентских выборов ЦИК провел комплексную проверку избирательной системы северной столицы. Инспекторов интересовало, почему сотни тысяч избирателей были «откреплены» и оказались в списках других регионов или даже других стран.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
isnowanaarene 26 июня 2018 | 20:37
Алё-алё , а дела сдать?
zemljanka 26 июня 2018 | 20:46
Не фальсифицировал?
danko1 26 июня 2018 | 20:51
zemljanka: Крупномасштабная фальсификация по всей России, чтобы выйти на поставленные АП цифры 70х70.
И как на местах не фальсифицировать, если губернаторов в отставку отправляют за низкие показатели?
sasass 26 июня 2018 | 21:04
Переборщил с фальсификацией на всех уровней...
ura_123 26 июня 2018 | 21:36
Причины отставки не уточняются... Совесть?( шутка )