Причиной падения крана на восемнадцатиэтажный жилой дом в Казани стал шквалистый ветер
Об этом сообщил представитель генподрядчика «Ак Барс Строй» Эдуард Гараев. Он отметил, что остальные краны не упали, так как были прикручены, а этот ходил по рельсам. В результате падения пострадал крановщик. Жителей одного из подъездов не до конца заселенного дома пришлось эвакуировать. Степень повреждения здания предстоит выяснить техническим службам.
Комментарии4
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venmud 26 июня 2018 | 20:46
"остальные краны не упали, так как были прикручены, а этот ходил по рельсам."
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Значит, причиной падения была беспросветная дурь машиниста и его начальства.
oleg_kievlyanin 26 июня 2018 | 20:47
//Причиной падения крана на восемнадцатиэтажный жилой дом в Казани стал шквалистый ветер//
Я думал на гравитацию свалят. Хотя, ветер тоже неплохо.
vilingrad 26 июня 2018 | 20:59
"Я убью тебя, крановщик!"
sasass 26 июня 2018 | 20:59
Прикрутить болтов,видимо ,не было-все болты забрала власть для завинчивания народа....)))