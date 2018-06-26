//Причиной падения крана на восемнадцатиэтажный жилой дом в Казани стал шквалистый ветер//

Об этом сообщил представитель генподрядчика «Ак Барс Строй» Эдуард Гараев. Он отметил, что остальные краны не упали, так как были прикручены, а этот ходил по рельсам. В результате падения пострадал крановщик. Жителей одного из подъездов не до конца заселенного дома пришлось эвакуировать. Степень повреждения здания предстоит выяснить техническим службам.