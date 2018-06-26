Парк Зарядье в Москве вошел в шортлист премии Всемирного фестиваля архитектуры

Об этом у себя в Твиттере сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эту награду называют «Оскаром в архитектурном мире». Премия вручается ежегодно, в этом году архитекторы и дизайнеры будут соревноваться более чем в 35 номинациях. Победителей объявят 30 ноября в Амстердаме.