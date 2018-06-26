Парк Зарядье в Москве вошел в шортлист премии Всемирного фестиваля архитектуры
Об этом у себя в Твиттере сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эту награду называют «Оскаром в архитектурном мире». Премия вручается ежегодно, в этом году архитекторы и дизайнеры будут соревноваться более чем в 35 номинациях. Победителей объявят 30 ноября в Амстердаме.
Комментарии4
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entoni 26 июня 2018 | 20:15
Все стараниями Яшина и Гудкова)))))))
romashka__ 26 июня 2018 | 20:25
Пусть Собянин возьмет под опеку старый русский город Серпухов, основанный в 1339 году.
Нелепо выглядят российские города на фоне столицы. Нищета, латание дыр, вопиющая топонимика.
shlevet 26 июня 2018 | 20:16
Парк действительно необычный и красивый.
Особенно понравился Парящий мост
sasass 26 июня 2018 | 20:20
Самозванцы сами назвали , а потом купили...)))