Жители Косово и Албании собрали деньги на выплату штрафа, наложенного ФИФА на швейцарских игроков
Жители Косово и Албании собрали деньги на выплату штрафа, наложенного ФИФА на швейцарских игроков за оскорбительные жесты в матче против Сербии на чемпионате мира по футболу. В Сербии этот жест был воспринят как провокация. Белград не признает независимость своей бывшей албанской провинции. Как передает Франс Пресс, в онлайн-фонд, созданный в интернете, поступило уже 18 тысяч евро.
Комментарии4
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polsan 26 июня 2018 | 20:22
Вот это поддержка!
bereshliberalivjamu 26 июня 2018 | 20:25
Сколько бюджетов косово на это ушло.
eslichestno 26 июня 2018 | 20:30
Что нужно знать о косовских албанцах. Шакири и еще двое провокаторов сайт создали для сбора средств. Сами миллионеры, а 25 тысяч евро на троих заплатить не в состоянии? Ну, и пусть платят жители страны-наркотрафика.
mifodiy 26 июня 2018 | 20:30
Но зачем это было нужно швейцарцам ? Они-то каким боком ...?