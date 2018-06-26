Жители Косово и Албании собрали деньги на выплату штрафа, наложенного ФИФА на швейцарских игроков за оскорбительные жесты в матче против Сербии на чемпионате мира по футболу. В Сербии этот жест был воспринят как провокация. Белград не признает независимость своей бывшей албанской провинции. Как передает Франс Пресс, в онлайн-фонд, созданный в интернете, поступило уже 18 тысяч евро.